В Иркутской области врачи поставили неправильный диагноз ребенку

В городе Ангарск, который находится в Иркутской области, врачи не заметили у ребенка аппендицит и не оказали должную медицинскую помощь.

27 июля родители ребенка обратились в детскую поликлинику №4 Ангарска, где ему поставили неверный диагноз, сообщает ОТР.

Через два дня мальчик поступил в Ангарскую городскую детскую больницу №1. Там ему поставили диагноз "острый гангренозный аппендицит, периаппендикулярный абсцесс". Была сделана операция.

СУ СКР по Иркутской области в данный момент проводит тщательную проверку по сообщениям СМИ о том, что произошло с мальчиком, пишет Телеинформ.

В настоящее время мальчик находится дома, а на врачей заведено уголовное дело за халатность.