Минобороны построит главный храм ВС РФ

Министерство обороны Российской Федерации построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных Сил РФ. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Сейчас Минобороны России реализует план строительства в парке «Патриот» главного храма Вооруженных Сил. Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия. замысел был воплощен в визуальной концепции проекта храмового комплекса», - рассказал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет возведен с целью объединения всех православных верующих военнослужащих страны. Обширный храмовый комплекс спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. В храме будет четыре боковых придела, каждый из которых посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных сил. Это придел Илии Пророка – покровителя ВКС и ВДВ, придел Андрея Первозванного – покровителя ВМФ, придел Варвары Великомученицы – покровительницы РВСН, придел Александра Невского – покровителя Сухопутных войск.

На территории храмового комплекса также расположится мультимедийный выставочный центр.