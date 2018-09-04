Почта России объявила о начале подписной кампании на следующий год

С 1 сентября по 10 декабря во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года.



Как сообщает пресс-служба ФГУП "Почта России", жители любого уголка Почты России могут оформить подписку по собственному каталогу Почты России, в который на сегодняшний день включены 3700 индексов различных газет и журналов, а также по подписным каталогам сторонних агентств.



Также хотим обратить внимание, что Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, признал "Аргументы недели" социально-значимым изданием, а это значит, что Почта России сделала скидку подписчикам на свои услуги по доставке, и теперь наша газета стала еще дешевле. Не упустите возможность подписаться!