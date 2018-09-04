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Кот Мостик опубликовал фото с высоты арки Крымского моста

4 сентября 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Кот Мостик опубликовал фото с высоты арки Крымского моста
Фото: Instagram

Рыжий кот Мостик, являющийся символом Крымского моста и ведущий свой блог в соцсетях, поделился с подписчиками новым снимком и предложил угадать место, с которого была сделана фотография.

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«Чайка Валера показал мне свое любимое место на Крымском мосту. Делюсь с вами. Угадаете, где?», - написал рыжий хвостатый блогер под опубликованным сегодня снимком.

Подписчики фотоблога кота Мостика не столько попытались угадать, с какой точки Крымского моста была сделана фотография, сколько нашли лишний повод признаться в нежных чувствах к рыжей звезде инстаграма. Впрочем, в комментариях прозвучало предположение, что снимок был сделан с верхней точки железнодорожной арки моста.

У рыже-белого кота Мостика, который является не просто символом, но и активным участником строительства Крымского моста, есть свой аккаунт в инстаграме, оранжевая каска и несколько помощников: чайка Валера, ящерица Оксана, дельфин Максим и псы Цыган и Коди. Подписчики хвостатого блогера уже выступили с инициативой вручить Мостику медаль «За строительство Крымского моста».

 

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