Кот Мостик опубликовал фото с высоты арки Крымского моста

Рыжий кот Мостик, являющийся символом Крымского моста и ведущий свой блог в соцсетях, поделился с подписчиками новым снимком и предложил угадать место, с которого была сделана фотография. Кот Мостик проинспектировал Крымский мост и дал добро на запуск движения

«Чайка Валера показал мне свое любимое место на Крымском мосту. Делюсь с вами. Угадаете, где?», - написал рыжий хвостатый блогер под опубликованным сегодня снимком.

Подписчики фотоблога кота Мостика не столько попытались угадать, с какой точки Крымского моста была сделана фотография, сколько нашли лишний повод признаться в нежных чувствах к рыжей звезде инстаграма. Впрочем, в комментариях прозвучало предположение, что снимок был сделан с верхней точки железнодорожной арки моста.

У рыже-белого кота Мостика, который является не просто символом, но и активным участником строительства Крымского моста, есть свой аккаунт в инстаграме, оранжевая каска и несколько помощников: чайка Валера, ящерица Оксана, дельфин Максим и псы Цыган и Коди. Подписчики хвостатого блогера уже выступили с инициативой вручить Мостику медаль «За строительство Крымского моста».