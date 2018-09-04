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В Армянск приехали должностные лица, чтобы контролировать ситуацию
4 сентября 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Армянск прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна ПОПОВА. Она будет лично контролировать ситуации с выбросом в атмосферу химического вещества с завода «Крымский титан», пишут «Аргументы недели-Крым».
В своем Facebook премьер республики Сергей АКСЕНОВ сообщил, что Роспотребнадзор брал вчера пробы во всех детских садах и школах города. «Ни в одной школе или детском саду превышения допустимой концентрации не было», – пишет премьер.
Он подчеркнул, что решение о каникулах детей и размещении их в санаторно-курортных учреждениях полуострова – исключительно предупредительная мера.
По его словам, в кислотонакопитель «Крымского титана», из которого и произошло испарение химвещества, сбрасывают химические отходы с 1971 года. Площадь этого «озера» составляет 42 квадратных километра, а объем – 30 миллионов кубометров воды.
«Накопитель впервые высох до такой степени. Никаких диверсий не было. Причина образования конденсата – в перепаде ночных и дневных температур. Концентрация превысила допустимые нормы только в ночное время», – подытожил АКСЕНОВ.
Кроме того, вице-премьер республики Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО сообщил, что в Армянске повторно взяты лабораторные пробы воды, почвы и воздуха. Они направлены в лабораторию Москвы, вечером ожидаются результаты.
Между тем, двухнедельные каникулы для детей, помимо Армянска, объявлены в двух селах на севере Крыма, где концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму. Как сообщил в эфире «Крым 24» вице-премьер Дмитрий ПОЛОНСКИЙ, речь идет о селах Филатовка и Пятихатка
Напомним, что решение об объявлении двухнедельных каникул для детей в Армянске приняли власти республики в связи с превышением в воздухе концентрации сернистого ангидрида. Государственные санатории Крыма уже подготовили три тысячи мест для их размещения.
Минувшей ночью концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу на две недели.
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