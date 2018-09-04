Совфед предложил разработать для школьников правила издания книг

Первый замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что Минпросвещения совместно с издательствами могло бы выработать критерии издания книг для школьников.

По её словам, для ребят подросткового возраста, возможно, следует издавать отдельные книги, которые соответствуют их возрасту и те, которые бы включали произведения для школьной программы. Минпросвещения с издательствами могли бы синхронизировать подход к включению определенных произведений в книги для разных возрастных групп, пишут РИА Новости.

"Чтобы в сборнике для школьников не было произведений, которые ребятам читать рановато", — сказала Гумерова. Она также подчеркнула, что такие вопросы нуждаются в обсуждении и корректировке.