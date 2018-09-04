Кассир из Симферополя вытащил из кассы 58 тыс. руб. и проиграл всё в карты
4 сентября 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Кассир одного из магазинов Симферополя вытащил из кассы 58 тысяч рублей недельной выручки и проиграл все деньги в карты, пишут «Аргументы недели-Крым».
По данным крымского главка МВД, с заявлением о краже обратился директор одного их городских магазинов. По его словам, из кассы тайно было похищено 58 тысяч рублей. По подозрению был задержан ранее не судимый 24-летний местный житель.
С его слов, за несколько дней до происшествия он устроился в магазин на стажировку на должность продавца. Воспользовавшись отсутствием руководства и посетителей, парень похитил из кассы деньги. Их он проиграл в карты.
Следователи возбудили против стажера уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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