ОП Москвы направит почти 4 тысячи наблюдателей на выборы мэра

На всех избирательных участках в день выборов мэра Москвы будут присутствовать почти 4 тысячи наблюдателей от Общественной палаты столицы. Такую информацию озвучил спикер городской Думы Алексей Шапошников, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Как рассказал Шапошников, на обучение в Корпус наблюдателей записались 4 тысячи 908 человек, 2 тысячи 200 участников уже имели опыт подобной деятельности – они работали на выборах президента России. Успешно прошли обучение 4 тысячи 200 человек.

Член Рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил высокий уровень подготовки волонтеров Корпуса наблюдателей ОП столицы. По словам Мельконьянца, в ходе обучения были учтены особенности нынешней кампании. Это продление голосования на два часа и голосование в мобильных конструкциях за пределами столицы, созданных для удобства москвичей.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Ранее во вторник сообщалось, что действующий градоначальник Сергей Собянин опубликовал видеообращение, в котором призвал горожан прийти на участки.