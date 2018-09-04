В Копейске заработал цветной фонтан

Яркие струи воды, подсвеченные всеми цветами радуги, порадовали копейчан вчера вечером, 3 сентября. Обновленный после действий вандалов в день города, фонтан заработал вновь и в полную силу.

Напомним, что объект сдавали в кратчайшие сроки, рабочие трудились в две смены, чтобы успеть к 111-летию Копейска. В День города фонтан заработал, но не полностью – не было подсветки, а чашу цветка украшала пластмассовая мозаика. Она быстро облетела от бесчинств нетрезвых копейчан.

Рабочие пообещали вернуть фонтану былую красоту. Спустя полторы недели объект был запущен.