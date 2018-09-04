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В Копейске заработал цветной фонтан
4 сентября 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Яркие струи воды, подсвеченные всеми цветами радуги, порадовали копейчан вчера вечером, 3 сентября. Обновленный после действий вандалов в день города, фонтан заработал вновь и в полную силу.
Напомним, что объект сдавали в кратчайшие сроки, рабочие трудились в две смены, чтобы успеть к 111-летию Копейска. В День города фонтан заработал, но не полностью – не было подсветки, а чашу цветка украшала пластмассовая мозаика. Она быстро облетела от бесчинств нетрезвых копейчан.
Рабочие пообещали вернуть фонтану былую красоту. Спустя полторы недели объект был запущен.
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