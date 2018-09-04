В центре Челябинска отремонтируют аварийную канализацию

Строители общественно-делового центра при возведении искусственного острова обнаружили старую канализационную трубу, которая идет прямо под руслом реки Миасс. Глава региона Борис Дубровский выделил на ее ремонт 50 миллионов рублей, чтобы починить аварийный участок и не допустить экологической катастрофы.

Труба будет укреплена изнутри специальным полиэтиленовым вкладышем. Это позволит минимизировать объем и стоимость работ и полностью устранить возможность утечки нечистот. По словам губернатора, все работы будут закончены до старта благоустройства набережной.