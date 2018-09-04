К концу августа Крымский полуостров посетили более 5 миллионов туристов, сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента РК Алексей ЧЕРНЯК, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, это на 28% больше, чем в прошлом году. ЧЕРНЯК отметил, что благодаря мосту через Керченский пролив Крым приближается к рекорду, который долго держался при Украине, – тогда полуостров посещали 6 миллионов туристов в год.

«Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелек, как для богатых, так и для людей среднего достатка»,– цитирует его RT.