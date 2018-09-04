В Донецке дети пошли в школу. Торжественные линейки прошли в учебных заведениях Донецкой народной республики.

Еще накануне все телефонные аппараты жителей ДНР получили смс. Сообщения адресовались родителям. Госавтоинспекция рекомендовала им определить безопасный маршрут между школой и домом. Предлагалось пройти его самим несколько раз, обращая внимание на дорожные знаки, светофоры, пешеходную разметку.

Вторая смска от гаишников пришла уже утром во вторник: «Водители! Дети пошли в школу! Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, вблизи школ».

Во вторник четвертого сентября во всех школах Донецка прошли торжественные линейки, посвященные первому сентября. Они должны были состояться раньше, но их перенесли из-за теракта 31 августа. Тогда погиб глава ДНР Александр Захарченков. В Донецке до сих проходят мероприятия по антитеррору.









Впрочем детей весь этот информационный фон последних событий интересовал мало. Веселые и счастливые они шли в школу после долгого перерыва летних каникул. В школе-интернате на окраине Донецка несколько первоклашек впервые сели за школьные парты. Их и выпускали первыми из актового зала, где проходила торжественная линейка.









Когда прозвучал первый звонок, и школьники уже расселись за парты, за окном послышались выстрелы. Вооруженные силы Украины таким образом поздравляли донецких детей с началом учебного года. Впрочем, стрельба скоро прекратилась и тут ее даже мало кто заметил.









А тут, в школе-интернате на окраине Донецка, уже мало кто обращает внимание на выстрелы из стрелкового оружия. Единственное, что может напугать этих школьников — это прилет мины. Последние несколько месяцев их, слава Богу, прилетает мало. А вот, в прошлом году, как рассказали местные жители, во дворе интерната упал Град. Шарахнуло так сильно, что в здании повылетали стекла.









Что делает этот интернат на самом краю передовой не понятно даже военнослужащие армии ДНР. Вопрос о том, чтобы детей перевести в более безопасное место поднимался неоднократно. Приезжали даже представители прокуратуры, они интересовались мнением военных опасно ли детям тут находиться. Те показали отметины на стенах, которые остались от попаданий. Это был самый красноречивый ответ на вопрос, который не требовал лишних слов.









Но интернат на передовой оставили. Дети по-прежнему тут учатся. Во вторник 4 сентября у них прошла торжественная линейка в актовом зале. Для них прозвенел первый звонок. Веселые и счастливые они расселись за парты.















