В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно и 4-х членов экипажа
4 сентября 2018, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Неделю назад в Крыму задержали рыболовецкое судно «ЯОД 2105» и четырех членов его экипажа, которые являются гражданами Украины, пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела Национальной полиции Украины.
По информации полицейских, задержание произошло 28 августа сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым. Сейчас рыбаки содержатся на пограничной заставе Севастополя.
В Украине в результате задержания открыли два уголовных производства, продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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