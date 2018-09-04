В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно и 4-х членов экипажа

Неделю назад в Крыму задержали рыболовецкое судно «ЯОД 2105» и четырех членов его экипажа, которые являются гражданами Украины, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела Национальной полиции Украины.

По информации полицейских, задержание произошло 28 августа сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым. Сейчас рыбаки содержатся на пограничной заставе Севастополя.

В Украине в результате задержания открыли два уголовных производства, продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.