2,7 млн гектаров леса могут погибнуть в РФ в этом году из-за лесных болезней

В текущем году на территории Российской Федерации из-за лесных болезней могут исчезнуть 2,7 млн гектаров леса. Согласно последней информации специалистов, эпидемия начнется уже этой осенью.

В Рослесхозе отмечают, что всплеск болезней леса может произойти сразу в нескольких регионах. Уже сейчас известно, что эпидемия охватит Сибирский, Дальневосточный и Уральский округа. Как отмечает kp.ru, это может привести к серьезному экономическому ущербу для страны.

Эксперты уточняют, что причин потери лесного хозяйства несколько. В частности, в некоторых районах за осень и лето выпало большое количество осадков, что поспособствовало развитию бактериальных болезней леса. Кроме того, на территории Сибири в последнее время расплодились сосновые усачи, непарные шелкопряды и уссурийские полиграфы, которые также могут уничтожить около 1,6 млн гектаров деревьев.

Нельзя забывать и о лесных пожарах, которые также наносят массивам значительный ущерб.