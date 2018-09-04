Стали известны сроки открытия всей платной трассы М11 от Москвы до Петербурга

Глава Минтранса Российской Федерации Евгений Дитрих сообщил, что к 2019 году может быть открыта целиком для движения скоростная платная дорога М11 от Москвы до Санкт-Петербурга.

«Остается ввести 7-й и 8-й участки. Это может произойти уже в следующем году», — сообщил Дитрих. В субботу, 1 сентября, было открыто движение по участку с 58 по 97 километры М11 в обход Солнечногорска и Клина, а в начале июня — открыто движение по самому длинному участку трассы — с 334 по 543 километры в Тверской и Новгородской областях, сообщают РИА Новости.