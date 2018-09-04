Екатеринбургской школьнице отказались продать стихи Маяковского и Есенина

Екатеринбургской школьнице не продали сборники стихов поэтом Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Как выяснилось, на книгах стояла маркировка с возрастным ограничением 18+, сообщает сеть книжных магазинов «Читай-город».

По словам одного из представителей книжной сети, по закону магазин не имеет право продавать продукцию детям, которые не достигли совершеннолетия. На всех книгах, которые хотела купить девушка, стояла маркировка «18+». «Данные маркировки устанавливает издательство из-за того, что в книгах есть запрещенная информация, мы лишь соблюдаем правила», – сообщил источник РИА Новостям.