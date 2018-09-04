Названы задачи созданного в Минобороны Главного военно-политического управления
4 сентября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, какие задачи будут возложены на учрежденное в структуре министерства обороны России Главное военно-политическое управление (ГВПУ). Соответствующая информация оказалась в распоряжении журналистов.
Как пишет интернет-издание РБК, получившее доступ к документу о создании ГВПУ, оно займется «организацией военно-политической пропаганды», предупреждением экстремизма и употребления личным составом запрещенных веществ. Также управление возьмет под свой контроль ведомственные СМИ.
О том, что в Минобороны появится новый орган, официально объявили 30 июля текущего года. ГВПУ планируют сформировать до 1 октября, оно будет состоять из семи управлений, военно-геральдической службы и направления воинской дисциплины и профилактики правонарушений.
ГВПУ возглавил заместитель руководителя оборонного ведомства, генерал-полковник Андрей Картаполов. Ранее он заявлял, что система военно-политической работы современной России будет принципиально отличаться от советской и постсоветской моделей воспитания военнослужащих и работы с личным составом. По словам Картаполова, данная система «должна соответствовать вызовам и угрозам в этой сфере», но при этом унаследовать «лучший отечественный опыт».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес