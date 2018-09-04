В Сургуте первоклассникам раздали дневники с грубой ошибкой в гербе России

В Сургуте ученикам первого класса раздали дневники с грубой ошибкой в гербе России. Согласно последней информации, соответствующие данные уже подтвердили сотрудники городской администрации.

В дневниках первоклашек двуглавый орел держит не скипетр и державу, а главные символы СССР – серп и молот. В настоящий момент причины данного инцидента устанавливаются. Как сообщает портал URA.RU, власти Сургута намерены наказать виновных. Кроме того, сейчас обсуждается возможность замены дневников с ошибкой.

Известно, что в общей сложности в рамках проекта "Дневник сургутского первоклассника" товары с неверной информацией получили не менее шести тысяч учеников.