Эксперты назвали качества, обеспечивающие женщинам успешную карьеру

Как выяснили специалисты, не только профессионализм, работоспособность и умение достигать поставленных целей могут помочь слабому полу сделать успешную карьеру и чего-то добиться в жизни. Оказывается, наиболее важную роль играет внешняя привлекательность женщин.

Эксперты выяснили, что женщинам с темными волосами, которые носят очки и используют косметику, быстрее и с большим успехом можно добиться повышения на работе. Об этом пишет Ридус.

Слишком броская красота вызывает недоверие. Некоторые девушки-блондинки в процессе повышения меняли цвет волос на темный.