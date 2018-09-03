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Эксперты назвали качества, обеспечивающие женщинам успешную карьеру
3 сентября 2018, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
Как выяснили специалисты, не только профессионализм, работоспособность и умение достигать поставленных целей могут помочь слабому полу сделать успешную карьеру и чего-то добиться в жизни. Оказывается, наиболее важную роль играет внешняя привлекательность женщин.
Эксперты выяснили, что женщинам с темными волосами, которые носят очки и используют косметику, быстрее и с большим успехом можно добиться повышения на работе. Об этом пишет Ридус.
Слишком броская красота вызывает недоверие. Некоторые девушки-блондинки в процессе повышения меняли цвет волос на темный.
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