Минюст предложил наказывать за склонение детей к опасным действиям в сети

Министерство юстиции РФ внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение в интернете информации, побуждающей детей к опасным действиям.

Документ, размещенный Минюстом РФ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает установить уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая может побудить детей к совершению действий, представляющих опасность для жизни и здоровья. Под его действие подпадают в том числе и несовершеннолетние граждане. Законопроект разработан по поручению президента РФ.

Согласно данным Общественного центра интернет-технологий, почти половина российских подростков становится жертвами травли, унижений, шантажа и других форм агрессивного поведения в интернете. Четыре из пяти подростков обращаются за помощью, но при этом лишь каждый пятый обращается за помощью к родителям, сообщает РИА Новости.