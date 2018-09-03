Эксперт опроверг версию роста цен на хлеб из-за подорожания зерна

Ранее специалисты рассказали о том, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России к октябрю могут увеличиться на целых 10 процентов. По их мнению, это произойдет из-за подорожания цен на зерно. Однако глава Зернового союза опроверг эту версию.

По мнению эксперта, цены на зерно будут восстанавливаются после падения в прошлом сезоне, когда оно подешевело. Об этом сообщает НСН.

«Цены на хлеб будут подниматься, если вырастут другие издержки у хлебопеков, а они, собственно, выросли, и цены на хлеб удержать будет очень трудно. Но не из-за того, что зерно растет в цене. Вся энергетика выросла. Цены на топливо на 50 процентов с прошлого сезона выросли», — рассказал глава Зернового союза.