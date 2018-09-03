Пресс-служба городского совета Ялты опубликовала фотографию депутата ЛДПР Евгения МЕЛЬНИКОВА, убрав в фоторедакторе с его футболки логотип партии, пишут "Аргументы недели-Крым".

На очередное заседание сессии горсовета он и его помощники пришли в футболке с надписью «Покойникам пенсия не нужна. ЛДПР против пенсионной реформы». После этого на официальных ресурсах представительного органа появились фотографии с мероприятия, на которых логотипа ЛДПР уже исчез с футболки депутата.

В крымском региональном отделении партии предположили, что таким образом пресс-служба решила отреагировать на «выходку» МЕЛЬНИКОВА.

Сам депутат у себя в соцсетях посоветовал своим друзьям обращаться в пресс-службу городского совета за курсами фотошопа.

«Если опасаются, значит есть чего бояться! Следовательно, всё правильно делаем!» – написал он в Facebook.