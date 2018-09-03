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Пресс-служба горсовета Ялты убрала с фото депутата Е. Мельникова логотип партии
3 сентября 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба городского совета Ялты опубликовала фотографию депутата ЛДПР Евгения МЕЛЬНИКОВА, убрав в фоторедакторе с его футболки логотип партии, пишут "Аргументы недели-Крым".
На очередное заседание сессии горсовета он и его помощники пришли в футболке с надписью «Покойникам пенсия не нужна. ЛДПР против пенсионной реформы». После этого на официальных ресурсах представительного органа появились фотографии с мероприятия, на которых логотипа ЛДПР уже исчез с футболки депутата.
В крымском региональном отделении партии предположили, что таким образом пресс-служба решила отреагировать на «выходку» МЕЛЬНИКОВА.
Сам депутат у себя в соцсетях посоветовал своим друзьям обращаться в пресс-службу городского совета за курсами фотошопа.
«Если опасаются, значит есть чего бояться! Следовательно, всё правильно делаем!» – написал он в Facebook.
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