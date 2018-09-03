РФ поможет в расследовании убийства Захарченко, заявил МИД

Замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил, что правительство России поможет ДНР в расследовании убийства Александра Захарченко.

«Конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», - сообщил Сыромолов.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар» в результате взрыва. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что последствия гибели Захарченко будут неизбежные.