В Севастополе на стадионе «Горняк» подростки подожгли школьный микроавтобус
3 сентября 2018, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшую пятницу на стадионе «Горняк» в Балаклаве загорелся микроавтобус «Газель», принадлежавший детско-юношеской спортивной школе. Огонь полностью уничтожил кузов автомобиля, виновников пожара задержала полиция, пишут "Аргументы недели-Крым".
Накануне на капитальный ремонт из машины был снят двигатель, не было в машине и аккумуляторной батареи. О возгорании по причине неисправности электропроводки речи не было.
Полиция установила виновников. Ими оказались два местных подростка, действовавших из хулиганских побуждений. Накануне они проникли в салон автобуса, вынесли и разбросали по стадиону сиденья. Огнем уничтожен кузов автобуса. Пострадавших нет, пишут «Примечания».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес