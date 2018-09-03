В Севастополе на стадионе «Горняк» подростки подожгли школьный микроавтобус

В минувшую пятницу на стадионе «Горняк» в Балаклаве загорелся микроавтобус «Газель», принадлежавший детско-юношеской спортивной школе. Огонь полностью уничтожил кузов автомобиля, виновников пожара задержала полиция, пишут "Аргументы недели-Крым".

Накануне на капитальный ремонт из машины был снят двигатель, не было в машине и аккумуляторной батареи. О возгорании по причине неисправности электропроводки речи не было.

Полиция установила виновников. Ими оказались два местных подростка, действовавших из хулиганских побуждений. Накануне они проникли в салон автобуса, вынесли и разбросали по стадиону сиденья. Огнем уничтожен кузов автобуса. Пострадавших нет, пишут «Примечания».