В Приангарье и Бурятии более трех тысяч детей пойдут учиться в школы РЖД

В учебные заведения РЖД пришли учиться более 3300 детей. Ученики сядут за парты иркутского лицея №36 и интернатов на станциях Танхой, Улан-Удэ, Слюдянка, Вихоревка, Северобайкальск, Тайшет и Нижнеудинск. 1 сентября школьников поздравили руководители ВСЖД.

В ВСЖД присутствует 22 образовательных учреждения – семь общеобразовательных школ и 15 детских садов, сообщает Телеифнорм.

Примечательно, что все учебные заведения полностью подготовлены к новому учебному году - в них есть вся необходимая техника и оборудование.

Также, как пишет ОТР, в Иркутске открылась новая школа.

Школа состоит из семи корпусов. В ней есть все необходимое современное оборудование на 84 миллиона рублей.