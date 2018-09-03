В Воронеже на одной из стоянок города автолюбители провели оригинальный флешмоб с построением фигуры из машин. Так активисты движения "МДПС Воронеж: Перезагрузка" встретили 3-е сентября.

Из своих машин участники флешмоба выстроили портрет известного певца Михаила Шуфутинского. Таким необычным способом они поздравили воронежцев с началом осени.

Композиция певца уже давно стала "мемом" на просторах интернета, она разбирается на цитаты, а на концертах Шуфутинского ее частенько просят на бис.

Активисты сообщества пожелали согражданам, чтобы в первый понедельник осени на душе осталось 2 сентября - с летним солнцем и теплой летней погодой.

Публикация от MDPS_Voronezh_Official (@mdps_voronezh_official)3 Сен 2018 в 4:57 PDT