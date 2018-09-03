«Вечерка» сыграла в городки

Городки – вид спорта исконно русский, и, как выразился начальник управления спорта Администрации г. Челябинска Евгений Иванов, «незаслуженно забытый». Тем не менее в ясное сентябрьское воскресенье на турнир собрались целых семь команд!

За кубки, дипломы и призы сражались представители газет «Копейский рабочий» и «Московский комсомолец- Урал». «Вечерний Челябинск» и «Губерния».. А также представители ГТРК «Южный Урал», ОТВ и Управления спорта Челябинской администрации.

- Пусть победит сильнейший! – напутствовал участников соревнований директор ИГ «Вечерний Челябинск» Сергей Филичкин.

Попадать битами по фигурам оказалось не так легко, тем более, что многие играли в городки впервые в жизни. Однако на помощь приходили тренеры-наставники. А солнечная погода способствовала тому, что настроение у всех было хорошее!

В результате упорной борьбы победили опытные спортсмены из Управления. На втором месте – команда «Звезданутые» («Копейский рабочий»), на третьем – «Комсомольцы-добровольцы» ( «Московский комсомолец – Урал»).

Хотелось бы выразить признательность спонсорам турнира – мясоперерабатывающую корпорацию «Ромкор», арену «Лазерфорс» и ресторан восточной кухни «Нар Шараб».



ЛАЗЕРТАГ

Лазертаг –арена Лазерфорс - спортивно-развлекательный комплекс для активного отдыха всей семьёй и с друзьями! Увлекательные лазерные бои на фантастической арене - отличное развлечение для любого возраста! Лазерфорс – это место где вы сможете провести любой праздник, после которого у вас останется море приятных воспоминаний и эмоций!

НАР ШАРАБ

Пряный вкус Востока, внимательное обслуживание, щедрая восточная кухня, средний чек 1500 рублей на человека – все это делает Nar&Sharabособенным пространством для проведения праздников. Для гостей ресторана музыкальная программа каждую пятницу и субботу.

РОМКОР

Корпорация «Ромкор» - ведущий производитель мясоколбасных изделий в УРФО . Одна из крупнейших мясоперерабатывающих корпораций на Южном Урале. Компания РОМКОР каждый день стремится оправдать доверие покупателей, вкладывая в любимое дело свой богатый опыт и обширные знания в области мясопереработки.

Мясоперерабатывающая Корпорация Ромкор - с любовью производить и активно продвигать качественные продукты из мяса, улучшая жизнь людей. – Наша миссия.

Сейчас компания Ромкор активно проводит конкурсы в соцсетях.