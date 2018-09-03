Официальный Киев напугал своих солдат в окопах предложением сдаться

Украинские спецслужбы разослали всем абонентам в зоне действия вышек мобильной связи на передовой смс с текстом, предлагающим сдаться. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Смс-сообщения разослало одно из подразделений украинских сил специальных операций. Оно было адресовано военнослужащим армии Донецкой народной республики. В них содержится короткий текст: «Мы скоро придем: сложи оружие и сохрани себе жизнь».









— Этой акцией они сделали хуже только себе, — пояснил Эдуард Басурин, комментируя эту информацию, — Сообщения пришли не только нашим бойцам, но и военнослужащим украинской армии.









Автоматика разослала сообщения на все телефонные аппараты, которые находятся в зоне покрытия вышек украинских операторов сотовой связи. Поэтому получили сообщения не только бойцы армии ДНР, но и украинские военнослужащие. Как они отреагировали не известно. Но в силу размытых формулировок, можно предположить, что украинские солдаты восприняли угрожающие сообщения, как адресованные себе.