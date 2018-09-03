Врач из Щелкова принял у женщины роды дома
3 сентября 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Врач на медицинской «скорой помощи» из Щелкова Александр Кужелев приехал на вызов к беременной женщине, у которой наблюдались сильные схватки. Однако доехать до роддома они бы не успели - роды начались у женщины дома. Доктор не растерялся и принял роды в квартире.
Александр работает на «скорой помощи» 15 лет. В пять часов утра у беременной женщины начались схватки. Мужчина приехал на вызов один, как пишет сайт Подмосковье сегодня.
– Я взял родильный пакет, который есть у каждой бригады, в него входят грелка для новорожденного, скальпель, чтобы перерезать пуповину, зажим, – рассказал доктор.
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