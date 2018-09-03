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Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей
3 сентября 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
В социальных сетях появились фотографии ялтинской реки Дерекойка, вода в которой приобрела ядовито-салатовый цвет, пишут "Аргументы недели-Крым".
Некоторые местные жители посчитали, что вещество, попавшее в воду, может быть ядовитым. Также ялтинцы отмечают, что в районе реки пыль также была зеленого цвета. Еще одно предположение – цвет воды изменила флуоресцентная краска, которую используют для изучения движения подземных вод.
При этом начальник отдела информационной политики администрации Ялты Олег ГЛАВАЦКИЙ отметил, что реку покрасили безопасным красителем. Он подтвердил, что это краска, и предположил, что так баловался кто-то из детей.
«Иногда водоканал его запускает, когда трубы проверяет, но в этот раз водоканал ничего не запускал, поэтому ЖКХ и экологи вышли на проверку, возьмут пробы», – цитирует его «Примечания».
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