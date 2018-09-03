Видео с танцем сибирских полицейских набирает популярность в Сети

Транспортные полицейские Сибири сняли видеоклип о своей работе. В ролике стражи порядка танцуют и поют на фоне аэропорта Толмачево, вокзала Новосибирск-главный. Съемки ведутся также на патрульном катере.

Глава культурного центра окружного управления транспорта МВД Наталья Басова сообщила, что у окружного управления гимн был, а авторской песни, видеоклипа не было. На съемки и монтаж ушло две недели.