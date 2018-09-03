АрМИ-2018: четкая организация и радушное гостеприимство

С 28 июля по 11 августа 2018 года прошли IV Армейские Международные Игры «АрМИ-2018». Конкурсная программа «АрМИ-2018» была организована на территории семи государств-участников.

Армейские Игры-2018

«Осторожно: танки!» - такие знаки встречают гостей подмосковного полигона Алабино тут и там. Танков здесь действительно много. Первые Армейские Международные Игры прошли в августе 2015 года, и с тех пор эти международные соревнования только набирают престиж и популярность. В нынешнем году в «Армейских Играх» приняли участие 189 команд из 32 стран. Впервые в конкурсной программе участвовали представители Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин. Конкурсы проходили на территории семи стран: России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана и Китая.









Увеличилось, по сравнению с прошлым годом, и количество конкурсов. В этом году их стало 28. Основная часть конкурсной программы прошла в России – 17 конкурсов. Китай организовал у себя 4 конкурса, Казахстан – три конкурса, в Белоруссии соревновались снайперы, Азербайджан, Армения и Иран также провели на своей территории по одному конкурсу.

Танковый биатлон









Бесспорно, одним из самых зрелищных конкурсов в программе «Армейских Игр» является «Танковый биатлон», или чемпионат мира по танковому биатлону. Это международное соревнование проводится в России на подмосковном полигоне Алабино ежегодно, начиная с 2013 года. В этом году в «Танковом биатлоне» приняли участие команды из 22 стран. Впервые участвовали экипажи из Вьетнама, Мьянмы, Сирии и ЮАР.









Все команды, участвующие в «Танковом биатлоне», выступали на российских танках Т-72. Исключение составили лишь экипажи Белоруссии, выступавшие на Т-72, модернизированном на белорусских оборонных предприятиях, и Китая, выступавшие на бронемашинах собственного производства Type-96.

Наши победили!

Российские танкисты одержали убедительную победу, финишировав в финальном заезде с результатом 1 час 29 минут 55 секунд. Второе место заняли китайские танкисты, показав время 1 час 40 минут 36 секунд. Бронзовыми призерами чемпионата мира по танковому биатлону стали танкисты из Белоруссии с временем 1 час 42 минуты 35 секунд.

Наши танкисты уже шестой год подряд становятся победителями этого соревнования. В этом году победу российской сборной принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана. Кроме того, экипажи нашей сборной установили рекорд скорости, разогнав Т-72 на прямом участке до 77 км/ч.









Очень приятно видеть, что «Армейские Игры», эта своеобразная воинская Олимпиада, привлекают с каждым годом все больше и больше зрителей от мала до велика. В этом году детей, особенно мальчишек, было очень много. Помимо самих конкурсов, организаторы хорошо продумали и развлекательную программу, благодаря чему скучать на полигоне Алабино не пришлось никому. Можно было полазить по танкам, пострелять из автоматов по мишеням, поиграть в лазертаг, получить острые ощущения на тренажерах-симуляторах (корреспондент «АН» свою порцию ощущений получил в симуляторе КамАЗа). И, конечно, отведать знаменитой армейской каши из полевой кухни.









Воинская дружба

Отдельного упоминания заслуживает Дом дружбы. В этом большом павильоне расположились экспозиции всех государств-участников. Здесь можно было получить представление о национальном колорите и традициях стран, принимающих участие в «Армейских Играх», сфотографироваться на память, пообщаться. В Доме дружбы также была организована культурная программа и конкурсы для зрителей соревнований.









Корреспонденту «АН» удалось пообщаться с представителями нескольких зарубежных делегаций. Все гости нашей страны, участники «Армейских игр-2018», очень высоко оценивают уровень организации и проведения международных соревнований, надежность российской военной техники, объективность судейства и гостеприимство российской стороны. Стоит отметить, что не только в самом Доме дружбы, но и на всем полигоне Алабино в эти дни царила по-военному четкая организация и доброжелательная, радушная атмосфера.

В этом году в АрМИ впервые принимала участие команда Мьянмы. «Хорошие игры, хорошие люди. Очень понравилось в России», - отметил в интервью «АН» ее представитель.

Представитель Армении отметил важность Армейских Игр как мероприятия, которое собирает военных из разных стран не только, чтобы продемонстрировать свою боеготовность, но и для того, чтобы лучше узнать друг друга, наладить контакты. «Очень волнуюсь за нашу команду», - признался полковник Саламян.

«Впечатления - самые положительные», - не стал лукавить представитель Азербайджана полковник Алиев. «Нас очень тепло встретили, очень хорошие условия, наша команда показала хорошие результаты. Мы благодарны России за такую возможность».

Что же, и мы, в свою очередь, благодарны всем гостям и участникам «АрМИ-2018». Но, конечно, ждем победы от нашей команды!