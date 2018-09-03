По Крымскому мосту в августе в обе стороны проехали 845 тысяч машин

В августе по Крымскому мосту в обе стороны проехали 845 282 транспортных средства. С момента открытия движения новой трассой воспользовались почти 2,288 миллиона автомобилистов, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», среднесуточная интенсивность движения в прошлом месяце составила почти 27,3 тысячи транспортных средств. Такое число на 10% больше июльских показателей, пишет «РИА Крым».

В инфоцентре также сообщили, что со второй половины августа зафиксирована устойчивая переориентация транспортного потока на Тамань. До 13 августа включительно поток в Крым примерно на 6% превышал таманский.