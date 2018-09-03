Высокое атмосферное давление сохранится в Москве до конца недели

Для метеозависимых людей в понедельник, 3 сентября, появилась не слишком хорошая новость. Синоптики отмечают, что до конца текущей недели в Москве будет наблюдаться повышенное атмосферное давление.

Специалист погодного центра "Фобос" подчеркнула, что рекордных температуры и давления в ближайшие дни не будет, однако в целом эти два показателя превысят норму.

Известно, что накануне атмосферное давление в столице достигало 757,5 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно составляет 756 миллиметров. Предполагается, что завтра этот показатель снизится до 754 миллиметров и сохранится на этом уровне до конца недели. Метеозависимые люди могут реагировать на изменения и чувствовать недомогание, передает РИА "Новости".