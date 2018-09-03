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После гибели Александра Захарченко в ДНР начинается политическая возня
3 сентября 2018, 12:14 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
После похорон главы ДНР Александра Захарченко активизировался политический истеблишмент официального Донецка.
Напряжение ожидания в Донецке висело еще с пятницы, когда глава ДНР погиб в результате теракта. Но последние дни были сильно перегружены эмоциональной палитрой приготовления к траурным мероприятиям и их организацией. Александр Захарченко был похоронен только вчера.
Уже к вечеру разговоры о «бате» (так называли главу ДНР за глаза) в политических кулуарах начали разбавляться предположениями о том, что теперь будет в республике.
«Будет полный пипец»,— объяснял корреспонденту АН один из офицеров государственной службы охраны ДНР: «Батя их держал в узде, сейчас все займутся укреплением своего влияния».
Один из инсайдеров, владеющий информацией о внутриполитической жизни официального Донецка, рассказал о пяти ключевых группах, которые в ближайшее время начнут борьбу за усиление собственного влияния. На самом деле, таких групп гораздо больше, но многие из их лидеров являются ставленниками олигарха Рината Ахметова. К слову, в кулуарных разговорах относили и нынешнего исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова. Доказательств этому никто так и не представил. Все это больше похоже на слухи.
Трапезникова характеризуют как решительного человека, который может решать проблемы. Но он не из числа воевавших. Дмитрий Трапезников больше аппаратчик. Это каждый раз уточняли корреспонденту АН в разговорах о том, что теперь будет в республике. Чтобы было понятно, участие в боевых действиях в Донецкой народной республике — это сродни обязательного реверанса во всех коммуникациях. И отсутствие боевого опыта чрезвычайно усложнит укрепление личных позиций для Дмитрия Трапезникова.
Сейчас в политических кулуарах официального Донецка много спорят о том, что теперь будет. На самом деле, системных изменений в Донецкой народной республике не предвидится. Единственное, что пока может начать происходить — война реверансов.
Впрочем, внутриполитическая борьба в ДНР еще только начинается. В настоящее время официальный Донецк живет в эпоху перемен. В ноябре 2018 года в ДНР состоятся выборы главы республики. Александр Захарченко для Донецкой народной республики был единственным реальным кандидатом на победу. Но теперь на пост главы ДНР претендуют многие.
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