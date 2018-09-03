Назван козырь российской армии в вероятном неядерном противостоянии с США

Российский полковник Сергей Волков назвал преимущество армии РФ в гипотетическом неядерном конфликте с Соединенными Штатами. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

На прошлой неделе генерал Терренс О'Шонесси заявил, что новые системы вооружений, которыми располагают вероятные противники США, представляют опасность для страны. Полковник Сергей Волков, комментируя для «Газеты.Ru» высказывание О'Шонесси, отметил, что за последнее время у России появились крылатые ракеты в обычном снаряжении, которые способны долететь до Штатов.

При этом у Вашингтона, в отличие от РФ, нет средств, способных защитить территорию от массированного удара с применением данного оружия, – американская система аэрокосмической обороны рассчитана на отражение ядерного удара. Если Москва выпустит в направлении США сотни крылатых ракет с обычными боевыми частями, они достигнут своей цели, спрогнозировал Волков.