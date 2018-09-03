Южноуральцы проигнорировали митинги против пенсионных изменений

Южноуральцы проигнорировали митинги против изменений в пенсионное законодательство. В минувшее воскресенье согласованные мероприятия прошли в четырех городах Челябинской области. Ни в одном городе заявленное организаторами число не совпало с количеством пришедших.

В Коркино вместо заявленных 600 человек пришло 50, в Троицке из обещанной тысячи собралось всего 200, в Челябинске вместо полутора тысяч - около 600, а в Снежинске из 200 пришло всего 90. Все митинги прошли без происшествий и задержаний участников.