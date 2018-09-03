Вячеслав Володин: предложение президента сделают закон более справедливым

На первом заседании рабочей группы в Госдуме, которая занимается подготовкой поправок в пенсионное законодательство, эксперты обсудили предложения президента России Владимира Путина. Как уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложение президента позволит сделать данный законопроект справедливее.

- Предложения президента делают законопроект менее технократичным, более социально ориентированным и справедливым, - отметил Вячеслав Володин.

Он добавил, что поправок также потребуют статьи Трудового, Налогового, Административного и Уголовного кодекса.

- Важно, чтобы законы были подготовлены на качественно высоком уровне и позволили решить проблемы, которые стоят перед нашей страной, гражданами, перед пенсионной системой, - добавил председатель Госдумы. - Цель у нас одна - сделать пенсионную систему эффективной, чтобы она была устойчивой и работала на повышение благосостояния пенсионеров.

Для этого к работе будут подключены эксперты из других комитетов Госдумы. Напомним, что в Челябинской области все предложения по данному поводу готовил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Многие предложения южноуральцев отразил в своем послании россиянам Владимир Путин.

По предварительным данным, «Президентские поправки» поступят в Госдуму к середине сентября.