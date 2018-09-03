В Федерации автовладельцев РФ высказались об идее установить динамические знаки

В Федерации автовладельцев России высказались об идее установки на дорогах динамических знаков, которые будут устанавливать скоростной режим в соответствии с действующими погодными условиями.

Глава организации Сергей Канаев отметил, что можно говорить лишь о пользе подобного нововведения, если этими знаками не будут злоупотреблять устанавливающие их люди. В беседе с RT глава Федерации автовладельцев России отметил, что для автомобилистов советы о скоростном режиме будут приносить лишь пользу.

По словам Канаева, важным вопросом является то, кто будет следить за целесообразностью изменения допустимой скорости. "Здесь нужен очень четкий контроль", – резюмировал он.