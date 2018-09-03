Цены на хлеб будут расти?

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России к октябрю могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на участников рынка: зерновые компании и производителей продукции.

Как пишут "Известия", в ассоциации "Руспродсоюз" рассказали, что зерно уже сейчас дорожает из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в текущем году.

Пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за один килограмм, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее - за 9 рублей/кг.

В пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

При этом, некоторые СМИ утверждают, что прогноз о десятипроцентном повышении стоимости хлеба - сродни спекуляциям, используемым перекупщиками зерна у крестьян.

Предположения связаны с тем, что, по состоянию на 31 августа, зерновые и зернобобовые культуры в России собраны с только с 59,3% посевной площади, пишет Reuters.

Как рассказал РИА Новости президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон, отечественным потребителям не следует опасаться повышения цен на хлеб.

По его словам, цены на хлеб являются социально-политической темой, вокруг которой всегда сохраняется возможность различного рода спекуляций.