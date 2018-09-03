Первый снег выпал в Кемеровской области

В понедельник стало известно, что в Кемеровской области выпал первый снег. Согласно последней информации метеорологов, это произошло из-за резких перепадов температуры в вышеуказанном регионе.

Множество фотографий с первым снегом появилось в социальных сетях в минувшие выходные. Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова отметила, что в начале сентября в области редко выпадает снег. В прошлом году это произошло 8 сентября, но лишь в Шерегеше. Обычно данное явление наблюдается в середине или в конце месяца.

Синоптик уточнила, что первый снег оказался мокрым, его даже сложно назвать покровом, поскольку он очень быстро растаял, передает РИА "Новости".