Первый снег выпал в Кемеровской области
3 сентября 2018, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник стало известно, что в Кемеровской области выпал первый снег. Согласно последней информации метеорологов, это произошло из-за резких перепадов температуры в вышеуказанном регионе.
Множество фотографий с первым снегом появилось в социальных сетях в минувшие выходные. Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова отметила, что в начале сентября в области редко выпадает снег. В прошлом году это произошло 8 сентября, но лишь в Шерегеше. Обычно данное явление наблюдается в середине или в конце месяца.
Синоптик уточнила, что первый снег оказался мокрым, его даже сложно назвать покровом, поскольку он очень быстро растаял, передает РИА "Новости".
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