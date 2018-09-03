В Москве сегодня будет аномально теплая погода

В понедельник, 3 сентября, в Москве ожидается аномально теплая погода для сентября. Согласно последней информации, столбики термометров будут показывать на 4 градуса выше нормы для этого месяца.

Воздух в течение дня прогреется до 24 градусов выше нуля в столице, а в Подмосковье – до 25 градусов. Как уточняют специалисты центра погоды "Фобос", вероятно, в Москве 3 сентября не будет дождей, однако на территории области местами ожидаются небольшие осадки.

Что касается ветра, то сегодня он будет дуть с восточной стороны со скоростью около 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник не будет сильно меняться и останется на уровне около 756 миллиметров ртутного столба.