В России будут вести базу данных по страхованию жилья от ЧС

В России сегодня заработает единая автоматизированная система страхования жилых помещений, где будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения и другие сведения.

Это даст возможность выстроить "цивилизованную, доступную и эффективную многоуровневую систему оказания помощи" людям при восстановлении имущества, которое было утрачено в результате ЧС... "повысив количество застрахованных жилых помещений граждан и сократив расходы бюджетных средств на ликвидацию последствий пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий", говорится в документе.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) утвержден в качестве оператора новой системы, сообщает "Экономика сегодня". 3 сентября вступают в силу поправки, касающиеся внедрения АИС, полноценно же закон должен будет вступить в силу в августе 2019 года.