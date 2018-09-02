В горах Крыма прошли спасательные операции - со скал сорвались 2 женщины

В горах Крыма в ночь на воскресенье прошли две поисково-спасательные операции — со скальных массивов на ЮБК сорвались женщины, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, этой ночью в 03:53 в службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Симеиз, с северной стороны скалы «Дива» упала женщина. Пострадавшую госпитализировали в Ливадийскую городскую больницу.

Кроме этого, в воскресенье в 04:55 на горе Аю-Даг с наклонного сыпучего склона сорвалась молодая девушка. Она самостоятельно не смогла выбраться на дорогу. Ей оказали первую помощь, а затем эвакуировали пострадавшую — жительницу Симферополя — с опорной стены к служебному автомобилю. Впоследствии она была доставлена в Алуштинскую городскую больницу.