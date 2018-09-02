Грузовой автомобиль Tata перевернулся на трассе Симферополь-Керчь

Авария с участием грузового автомобиля Tata произошла накануне на трассе Симферополь-Керчь. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети, они также опубликовали фото с места ДТП, пишут "Аргументы недели-Крым".

По сообщению пользователей, ДТП случилось в районе Керчи – на трассе водитель большегруза не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть. Автомобиль полностью перегородил полосу движения.

Официальной информации о ДТП пока нет, очевидцы утверждают, что никто не пострадал.