Грузовой автомобиль Tata перевернулся на трассе Симферополь-Керчь
2 сентября 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Авария с участием грузового автомобиля Tata произошла накануне на трассе Симферополь-Керчь. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети, они также опубликовали фото с места ДТП, пишут "Аргументы недели-Крым".
По сообщению пользователей, ДТП случилось в районе Керчи – на трассе водитель большегруза не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть. Автомобиль полностью перегородил полосу движения.
Официальной информации о ДТП пока нет, очевидцы утверждают, что никто не пострадал.
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