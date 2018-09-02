На колесе обозрения в Уфе застряли несколько человек, включая беременную женщину
2 сентября 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
В управлении гражданской защиты города Уфы сообщили, что на колесе обозрения застряли несколько человек, в том числе и беременная женщина, которой понадобилась медицинская помощь.
В ведомстве сообщили, что все пассажиры были благополучно спущены на землю в течение 20 минут.
Инцидент произошёл первого сентября, в субботу. Когда аттракцион остановился, одна женщина, которая была в кабинке колеса обозрения, позвонила в службу спасения. Помимо неё ещё в трех кабинках находились люди. По словам сотрудников аттракциона, «сработала автоматика», передаёт РИА Новости. Причины остановки ещё выясняются.
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