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Украинская прокуратура закроет уголовное дело против Александра Захарченко
2 сентября 2018, 19:21 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Официальный Киев закроет уголовное дело против главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Заявление прозвучало в эфире украинского телевидения.
«Будет принято процессуальное решение относительно уголовного производства», — заявил Юрий Луценко.
Закрытие уголовного дела главным украинским надзорным ведомством объясняется смертью главы Донецкой народной республики. Об этом уже сообщалось ранее.
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