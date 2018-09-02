В Ростове-на-Дону между тиром и школой нашли учебные гранаты

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону посреди улицы были обнаружены в бесхозной коробке две учебные гранаты. Недалеко от этого места находятся школа и тир, сообщают правоохранительные органы.

Кому принадлежала коробка с двумя учебными гранатами, пока до сих пор неизвестно. В ГУ МВД подтвердили данную информацию. Бесхозный предмет был обнаружен по адресу 2-ая Краснодарская. Местность была оцеплена, вызваны саперы, передают РИА Новости. «Ничего опасного не обнаружено», — сообщил представитель ГУМВД России по Ростовской области.