Поиск пропавшего вертолета МИ-8 в Иркутской области будет продолжен на рассвете

Поиски пропавшего вертолета МИ-8 в Иркутской области будут продолжены на рассвете. Из-за наступления темноты они были прекращены. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

«В поисках был задействован вертолет Ми-8 нашей авиакомпании и самолет Ан-26 компании "ИрАэро". С наступлением темноты поиски прекращены. Они возобновятся утром. Пока никаких сведений от экипажа нет», — сообщает собеседник агентства.

По информации источника, вертолёт должен был приземлиться в поселке Кунерма Казачинско-Ленского района, однако к назначенному пункту он не прибыл. Обстоятельства произошедшего выясняются.