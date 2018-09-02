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Поиск пропавшего вертолета МИ-8 в Иркутской области будет продолжен на рассвете
2 сентября 2018, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Поиски пропавшего вертолета МИ-8 в Иркутской области будут продолжены на рассвете. Из-за наступления темноты они были прекращены. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
«В поисках был задействован вертолет Ми-8 нашей авиакомпании и самолет Ан-26 компании "ИрАэро". С наступлением темноты поиски прекращены. Они возобновятся утром. Пока никаких сведений от экипажа нет», — сообщает собеседник агентства.
По информации источника, вертолёт должен был приземлиться в поселке Кунерма Казачинско-Ленского района, однако к назначенному пункту он не прибыл. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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