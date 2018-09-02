Два ведущих канала не поделили одну студентку,которая хвалила пенсионную реформу

Два ведущих федеральных телеканала не смогли поделить одну студентку, которая хвалила пенсионную реформу, и решили выдать в эфир параллельно. Только по версии «России» она живет в Свердловской области, а у «Первого канала» в Челябинской. Но она неизменно поддерживает увеличение пенсионного возраста и готова на подвиги ради страны.









Зрители в России, конечно, внимательные, но еще и очень веселые. Они пожалели телевизионщиков, которые не смогли найти двух разных девушек, готовых поддержать непопулярное решение власти, а сюжет делать надо.

«С одного ракурса снимали одну студентку. Один оператор, два канала. Сразу видно заказуха», «Прикол в том, что эта девушка в прошлом месяце хвалила реформу, будучи дояркой из Тюмени» «Она работник кремля, профессия называется "типа из народа", роли у нее таких разные, сегодня она студентка пединститута, а завтра работник АвтоВАЗа», «Ну что так ругаетесь. Бюджет урезали на каналах, вот и приходится экономить», - веселились пользователи в Сети.